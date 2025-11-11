Низка областей змінила графіки відключення світла: як тепер діють

У вівторок, 11 листопада, в окремих областях України було введено графіки відключення світла. Однак через збільшення споживання електроенергії низка областей змінила графіки відключення.

РБК-Україна розповідає про те, які області змінили графіки відключення світла сьогодні.

"Укренерго"

Раніше в "Укренерго" повідомили, що через перевантаження системи сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень - від 2 до 4 черг.

Крім тог було введено обмеження споживання для бізнесу та промисловості.

Сумська область

Сьогодні, 11 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 11 листопада діятиме такий графік погодинних відключень.



Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 11 листопада 2025 року, отримана команда НЕК "Укренерго" з 15:30 до 20:00 застосувати 4 черги ГПВ.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Запорізька область

За вказівкою НЕК "Укренерго" оновлено ГПВ на 11 листопада. Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):

Підчерга 1.1: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 21:30

Підчерга 1.2: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 21:30

Підчерга 2.1: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 20:30

Підчерга 2.2: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 18:00 – 21:30

Підчерга 3.1: 00:00 – 00:30, 08:30 – 14:30, 18:00 – 24:00

Підчерга 3.2: 00:00 – 00:30, 11:00 – 14:30, 18:00 – 24:00

Підчерга 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00, 15:00 – 21:30

Підчерга 4.2: 07:30 – 14:30, 18:00 – 21:30

Підчерга 5.1: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00

Підчерга 5.2: 00:00 – 00:30, 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00

Підчерга 6.1: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00

Підчерга 6.2: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00

Сторінка у Telegram: t.me/Zaporizhzhyaoblenergo_news

Черкаська область

Оновлений графік погодинних вимкнень на 11 листопада відповідно до команди НЕК "Укренерго".

Години відсутності електропостачання:

Підчерга 1.1 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:30

Підчерга 1.2 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30

Підчерга 2.1 12:00 - 15:30, 18:00 - 21:00

Підчерга 2.2 12:30 - 15:30, 18:00 - 21:00

Підчерга 3.1 15:30 - 18:30, 21:30 - 24:00

Підчерга 3.2 13:30 - 17:00, 18:30 - 21:30

Підчерга 4.1 15:30 - 18:00, 19:30 - 22:00

Підчерга 4.2 10:30 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:00 - 24:00

Підчерга 5.1 11:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:30 - 24:00

Підчерга 5.2 11:30 - 15:30, 17:30 - 19:30, 21:30 - 24:00

Підчерга 6.1 14:00 - 17:30, 19:30 - 21:30

Підчерга 6.2 12:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo