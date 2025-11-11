ua en ru
Низка областей змінила графіки відключення світла: як тепер діють

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 16:14
UA EN RU
Низка областей змінила графіки відключення світла: як тепер діють Ілюстративне фото: в Україні змінили графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 11 листопада, в окремих областях України було введено графіки відключення світла. Однак через збільшення споживання електроенергії низка областей змінила графіки відключення.

РБК-Україна розповідає про те, які області змінили графіки відключення світла сьогодні.

"Укренерго"

Раніше в "Укренерго" повідомили, що через перевантаження системи сьогодні у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень - від 2 до 4 черг.

Крім тог було введено обмеження споживання для бізнесу та промисловості.

Сумська область

Сьогодні, 11 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

Низка областей змінила графіки відключення світла: як тепер діють

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 11 листопада діятиме такий графік погодинних відключень.
Низка областей змінила графіки відключення світла: як тепер діють

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 11 листопада 2025 року, отримана команда НЕК "Укренерго" з 15:30 до 20:00 застосувати 4 черги ГПВ.

Низка областей змінила графіки відключення світла: як тепер діють

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Запорізька область

За вказівкою НЕК "Укренерго" оновлено ГПВ на 11 листопада. Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):

  • Підчерга 1.1: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 21:30
  • Підчерга 1.2: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 21:30
  • Підчерга 2.1: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 14:30 – 20:30
  • Підчерга 2.2: 00:30 – 04:00, 07:30 – 11:00, 18:00 – 21:30
  • Підчерга 3.1: 00:00 – 00:30, 08:30 – 14:30, 18:00 – 24:00
  • Підчерга 3.2: 00:00 – 00:30, 11:00 – 14:30, 18:00 – 24:00
  • Підчерга 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00, 15:00 – 21:30
  • Підчерга 4.2: 07:30 – 14:30, 18:00 – 21:30
  • Підчерга 5.1: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00
  • Підчерга 5.2: 00:00 – 00:30, 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00
  • Підчерга 6.1: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00
  • Підчерга 6.2: 04:00 – 07:30, 11:00 – 18:00, 21:30 – 24:00

Сторінка у Telegram: t.me/Zaporizhzhyaoblenergo_news

Черкаська область

Оновлений графік погодинних вимкнень на 11 листопада відповідно до команди НЕК "Укренерго".

Години відсутності електропостачання:

  • Підчерга 1.1 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:30
  • Підчерга 1.2 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30
  • Підчерга 2.1 12:00 - 15:30, 18:00 - 21:00
  • Підчерга 2.2 12:30 - 15:30, 18:00 - 21:00
  • Підчерга 3.1 15:30 - 18:30, 21:30 - 24:00
  • Підчерга 3.2 13:30 - 17:00, 18:30 - 21:30
  • Підчерга 4.1 15:30 - 18:00, 19:30 - 22:00
  • Підчерга 4.2 10:30 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:00 - 24:00
  • Підчерга 5.1 11:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:30 - 24:00
  • Підчерга 5.2 11:30 - 15:30, 17:30 - 19:30, 21:30 - 24:00
  • Підчерга 6.1 14:00 - 17:30, 19:30 - 21:30
  • Підчерга 6.2 12:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго" та обленерго.

