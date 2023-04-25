Без штампа в паспорте. Когда заработает новая система контроля на границах ЕС

В ЕС снова отложили введение новой системы въезда и выезда на границах блока для регистрации данных граждан третьих стран.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Олимпиада во Франции Почему могли отложить запуск системы пропусков в ЕС

Евросоюз снова отложил вступление в силу новой биометрической системы Entry/Exit System (EES), которая должна была заработать в ноябре прошлого года. Дату запуска системы переносят уже не в первый раз.

Система "электронной границы", которая, в том числе должна заменить проставление печатей в паспорте цифровой регистрацией, снова отложили из-за ее неготовности.

"Стало известно, что схема электронной границы не будет запущена в этом году, поскольку база данных, от которой она зависит, не будет готова вовремя", – утверждает издание.

Хотя следующей датой запуска EES считается май 2024 года, есть шансы, что это может произойти позже после летних Олимпийских игр, которые должны состояться во Франции с 26 июля по 11 августа следующего года.

Ранее правительство Франции планирует попросить ЕС отложить запуск EES до второй половины следующего года из-за Олимпиады (Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры с 26 июля по 11 августа 2024 – ред.). SchengenVisaInfo.com обратилось с запросом в компетентные структуры, но конкретных объяснений там еще не получили.

Фото: Новая система контроля на границе должна сократить нелегальную миграцию в ЕС, модернизировать управление внешними границами блока (unsplash.com)

Источник в правительстве ранее уже сообщал Telegraph, что власти хотят отложить введение EES, чтобы предотвратить длинные очереди на границе с Великобританией и предотвратить хаос во французских аэропортах: туда будет прибывать большое количество людей, не являющихся гражданами ЕС.

"Запланированное введение в действие EES в мае 2023 года больше не считается осуществленным из-за задержек со стороны подрядчиков", – говорится в пресс-релизе агентства по итогам заседания Правления eu-LISA в начале года.

В марте eu-LISA подтвердила SchengenVisaInfo.com, что дата запуска EES еще не определена.

Контроль на границе. Зачем нужна система EES

В целом EES – это автоматизированная система, которая должна регистрировать всех граждан стран из-за границ ЕС при каждом пересечении внешних границ блока.

Отметим, в ЕС давно озвучивали планы по внедрению система въезда/выезда (EES). Ожидается, что она будет служить для регистрации данных о въезде и выезде граждан третьих стран.

С ее помощью ЕС планирует укрепить и защитить внешние границы Шенгенской зоны и повысить безопасность. Это должно сократить нелегальную миграцию в ЕС, сделать управление внешними границами более современным, помочь странам более эффективно справляться с растущими потоками путешественников.

Из-за задержки EES запуск Европейской системы информации о путешествиях и авторизации (ETIAS) также был перенесен на 2024 год. Точная дата начала работы ETIAS еще неизвестна, но заработать без EES она не может: две схемы тесно связаны друг с другом.

Напомним, ранее украинцев предупредили о возможном мошенничестве во время въезда в ЕС.

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