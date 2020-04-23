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Нижче психологічної позначки: що відбувається з курсом долара 23 квітня

Новини » Економіка     23.04.2020 - 12:47
Нижче психологічної позначки: що відбувається з курсом долара 23 квітня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Довідковий курс НБУ впав нижче 27 гривень за долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,31 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 29,54 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,97 (27,02 - 22 квітня), продажу - 27,31 (27,43 - 22 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,98 (29,12 - 22 квітня), продажу - 29,54 (29,68 - 22 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,14 (3,16 - 22 квітня), продажу 3,63 (3,63 - 22 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 23 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,99 гривень за долар, курс купівлі до 26,95 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 21 копійку до 29,12 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 квітня довідковий курс на рівні 26,99 грн/долар, знизивши його порівняно з 22 квітня (27,08 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 27,25 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нижче психологічної позначки: що відбувається з курсом долара 23 квітня

Зазначимо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує різке зниження курсу гривні до долара у 2020 році на рівні 25% рік до року.

Національний банк України почав публікувати тижневі огляди банківського сектора. За даними НБУ, зростання індексу фінансового стресу було короткостроковим. Локальний максимум зафіксований 24 березня, після чого йде поступове зменшення рівня стресу.

Агентство Fitch дало прогноз щодо курсу гривні до долара Курсу долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки
Теми: Курс долара
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