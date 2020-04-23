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Курсу долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки

Новини » Економіка     23.04.2020 - 10:38
Курсу долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дешевше 27 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,99 гривень за долар, курс купівлі до 26,95 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 21 копійку до 29,12 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9900 грн/долар, євро 29,0871 - 29,1276 грн/євро, російський рубль 0,3586 - 0,3592 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9500

26,9900

EUR/UAH

29,0871

29,1276

RUB/UAH

0,3586

0,3592

Курсу долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки

Нагадаємо, 22 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9950 - 27,0250 грн/долар, євро 29,3003 - 29,3302 грн/євро, російський рубль 0,3550 - 0,3555 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 27,0536 гривень за 1 долар (-0,0279 грн). При цьому курс долара на 22 квітня становить 27,0815 гривень за 1 долар.

Національний банк України почав публікувати тижневі огляди банківського сектора. За даними НБУ, зростання індексу фінансового стресу був короткостроковим. Локальний максимум зафіксований 24 березня, після чого йде поступове зменшення рівня стресу.

Нагадаємо, за даними НБУ, перший місяць карантинних заходів запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка і банківська система пройшли досить спокійно.

НБУ на 23 квітня знизив офіційний курс долара Курс долара на міжбанку впав до психологічної відмітки
Теми: Курс долара
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