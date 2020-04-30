Курс долара піднявся вище за психологічну відмітку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує близько 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 30 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,03 гривень за долар, курс купівлі до 27,00 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 29,39 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0000 - 27,0300 грн/долар, євро 29,3652 - 29,3978 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3718 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0000 27,0300 EUR/UAH 29,3652 29,3978 RUB/UAH 0,3712 0,3718

Нагадаємо, 28 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9300 - 26,9600 грн/долар, євро 29,2567 - 29,2785 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 квітня встановлено на такому рівні: 26,9714 гривень за 1 долар (-0,0771 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить 27,0485 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, 28 квітня Мінфін повернувся на ринок і розмістив держоблігації майже на 10 млрд грн. Мінфін розмістив гривневі ОВДП на 5,377 млрд грн і доларові на 154 млн доларів.

Національний банк (НБУ) оприлюднив графік проведення тендерів з підтримання ліквідності банків терміном до 90 днів, а також за надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років. Перший тендер з надання довгострокового рефінансування відбудеться вже 8 травня, а наступного - 12 червня.