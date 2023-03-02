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Данилов объяснил заявление об изменении стратегии по освобождению Крыма

Новина українською →
Крым, Четверг 02 марта 2023 21:55
Данилов объяснил заявление об изменении стратегии по освобождению Крыма Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С учетом тех обстоятельств, которые сегодня происходят на территории Украины, нужно обязательно рассмотреть стратегию деоккупации Крыма и внести в нее изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.

"Я хочу обратить внимание в 2021 году 24 марта вышел указ президента Владимира Зеленского "О стратегии деоккупации автономной республики Крым и города Севастополь". Там, где мы впервые, начиная с 2014 года отработали все моменты и первоначальное предложение было решать этот вопрос политико-дипломатическим путем ", – говорится в заявлении.

Данилов пояснил, что так записано в действующих на сегодня нормативно-правовых документах. По его словам, с учетом тех обстоятельств, которые сегодня происходят на территории Украины, нужно обязательно рассмотреть эту стратегию, внести в нее соответствующие изменения, проголосовать на заседании СНБО за эти изменения. Далее президент должен издать либо новый указ, либо внести изменения в принимаемую ранее стратегию.

"Ничего конспирологического нет, мы работаем с соответствующими документами, чтобы они отвечали интересам нашей страны и отвечали интересам граждан нашего государства", – добавил секретарь СНБО.

Сегодня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о необходимости смены приоритетов в стратегии деоккупации Крыма.

РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, только деоккупация Крыма поможет установить мир в нашей стране.

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