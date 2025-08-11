Никаких подарков агрессору. Сибига отверг территориальные уступки России

Сибига отметил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин мечтает о "Мюнхене 2" и второй "Ялте". Он хочет вернуться к сферам влияния и серым зонам. Такие ультиматумы не нужно воспринимать как готовность диктатора к переговорам ради мира.

"Выводы должны быть сделаны. Никаких вознаграждений, подарков или умиротворения агрессора. Каждая уступка агрессору провоцирует дальнейшую агрессию. Мир через силу - единственный эффективный подход к переговорам с Россией. Справедливый и длительный мир может базироваться только на Уставе ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил министр.

Он напомнил фразу президента Украины Владимира Зеленского о том, что ответ на украинский территориальный вопрос уже содержится в Конституции Украины.

Глава МИД обратил внимание, что перед встречей президента США Дональда Трампа с Путиным необходимо скоординировать действия на уровне лидеров Украины, Европы и США.

"Ведь безопасность Украины и Евроатлантического сообщества неделима. Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Мы также готовы к встрече на уровне лидеров между Украиной, Европой, США и Россией", - добавил он.