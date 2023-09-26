Никаких графиков не планируем. Что говорят в "Укрэнерго" о вероятности отключения света

"Пока хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", - отметил он.

Как отметил Кудрицкий, для этого есть несколько причин.

"Эти графики сейчас обновляются, в том числе и облэнерго. Потому что графики отключения конкретных потребителей составляются именно на местах, а не нами, не в "Укрэнерго". Но вся система каких-то аварийных ограничений электроснабжения будет лучше отбалансирована, учитывая опыт в прошлом году", - заверил он.

Кроме того, Кудрицкий говорит, что по сравнению с осенью прошлого года сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры - больниц, котельных, школ, детсадов, насосных станций - оборудованы автономными источниками питания, чем в прошлом.

"Поэтому у нас в принципе устойчивость этой критической инфраструктуры на местах сейчас намного выше. В прошлом году даже большим больницам не хватало генераторных мощностей. Вы помните, сколько генераторов потом навезли в Украину во время прошедшей ракетной и дроновой кампании. Сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры, к счастью, с этими автономными источниками питания", - добавил глава правления.

Он также отметил, что обустройство объектов критической инфраструктуры генераторами не только усиливает устойчивость инфраструктуры, но и дает необходимую гибкость, "если вдруг нужно будет какие-то графики применять".

Ситуация со светом в Украине грядущей зимой

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина заявлял, что Россия продолжит обстрел объектов критической инфраструктуры Украины зимой. В тоже время вчера Кудрицкий во время телемарафона заверил, что зиму точно удастся пройти, правда - "могут быть сложности, связанные с обстрелами, но энергосистема не развалится и будет работать". Подробнее о том, стоит ли ожидать массированных обстрелов энергетики осенью - в материале.