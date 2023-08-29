Россия ведет разведку украинской энергетики и ПВО. Будут ли массированные обстрелы осенью

Представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий для РБК-Украина – о том, сколько в России остается ракет, насколько ей удается пополнять запасы, действительно ли противник начал самостоятельно производить "шахеды" и ожидать ли массированных обстрелов энергетики осенью.

О запасах и производстве россиянами ракет

Главное управление разведки Министерства обороны очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством. Нам важно понимать, какой потенциал у вооруженных сил Российской федерации для нанесения ударов как сейчас, так и на перспективу.

Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", то, по нашим данным, их сейчас примерно 270 единиц. Запасы "Калибров" – это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, по нашим подсчетам, составляет около 100 ракет.

Сегодня россияне меньше используют Х-101, если сравнивать с осенью прошлого года. Этому есть две причины. Во-первых, они вынуждены считаться с критическим пределом запасов этих ракет, то есть экономить их запасы. Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже точно знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь это связано с дефицитом иностранных комплектующих.

Второй фактор – Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже "Калибрами", которые мы успешно сбиваем.

Что касается "Кинжалов", их запасы сейчас составляют примерно 75 единиц. Россияне очень дорожат этими ракетами не только из-за относительно небольшого количества, но и потому, что, по нашим расчетам, противник может их производить в количестве не более 6 единиц в месяц – по крайней мере, так предусмотрено их планом.

Кроме шести "Кинжалов", россияне в общей сложности запланировали выработать в августе 30 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 20 "Калибров", около 40 "Х-101". Кроме того, они совершенствуют крылатые ракеты Х-22, переделанные образцы имеют новый индекс – Х-32. По нашим данным, россияне могут поставлять не более 10 единиц таких модернизированных ракет в месяц.

Из-за ограниченности запасов и производства определенных видов ракет мы видим, насколько меняется тактика вражеских ударов. Во-первых, речь идет о чередовании разного класса ракет. Во-вторых, россияне теперь более тщательно выбирают цели и значительное внимание уделяют определению маршрутов пролета крылатых ракет и БПЛА с целью преодоления нашей системы ПВО. В-третьих, они стали быстрее принимать решение о нанесении ударов. Например, когда они получают информацию о необходимости срочного поражения цели, тогда применяются более точные скоростные ракеты, которые нашим подразделениям Противовоздушной обороны труднее сбить, как это, например, было недавно в Чернигове, где ударили крылатой ракетой "Искандер-К".

Ракетные бригады "Искандеров" расположены вдоль всей границы – в Ростовской, Курской, Белгородской областях, а также на наших оккупированных территориях, в частности, в Крыму. Соответственно, под угрозой находятся те наши области и районы, которые ближе к линии фронта и украинско-российской границе, ведь время подлета этих ракет к цели составляет считанные минуты. Быстро отреагировать на их применение очень сложно.

Враг учится, начинает применять новые подходы и тактические уловки. И вероятнее всего, сейчас россияне меняют методику выбора целей на нашей территории.

Россияне начали производить "шахеды"

Российская федерация начала работу над тем, чтобы наладить мощное производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории. Предварительные данные военной разведки свидетельствуют о том, что противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "шахедов". Россияне могут использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства. Вместе с тем, в действительности они на сегодняшний день не способны производить такое количество БПЛА.

После последних атак "шахедов" мы обнаружили у них элементы, указывающие на то, что финальный этап сборки этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом, в частности, свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, у нас есть планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "шахедов" на территории РФ. В то же время, на одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций к 2030 году.

Мы работаем над тем, чтобы понять, где именно производятся БПЛА (ведь в производстве дронов и деталей к ним участвует не одно предприятие) и какова фактическая мощность производства.

Успешность их планов будет зависеть от того, насколько активно мы будем работать в тандеме с нашими партнерами по санкциям. Мы делимся с ними информацией, чтобы определить и закрыть пути поставок компонентов, оборудования, станков, программного обеспечения на территорию России, которые используются именно для производства БПЛА. Кроме того, эти планы будут зависеть от успешного кинетического воздействия на объекты, участвующие в производстве этих дронов в РФ.

Какой может быть тактика обстрелов энергетики врагом осенью-зимой

Враг сейчас изучает наши энергетические объекты, ищет их уязвимые места и расположение наших систем ПВО. Россияне будут все это анализировать, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков.

Поэтому тактика и подход ударов будет зависеть от того, насколько методически правильно противник определит критические для нас объекты. Это может быть массированный удар разными видами вооружения – как беспилотниками, так и ракетами. Это может быть один или два-три удара, направленных на один объект, чтобы его окончательно уничтожить.

Однако таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно – вероятнее всего, уже не будет. Россияне отдают себе отчет, что они могут не добиться своей цели, а вместо этого только истощат свои запасы, как в прошлом году.

Мы со своей стороны будем делать все, чтобы защитить наши объекты, своевременно выявить подготовку к ударам и, соответственно, дать рекомендации нашим энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.