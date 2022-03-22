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Nippon Electric Company припинила поставки в Росію

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Токіо, Вівторок 22 березня 2022 09:35
Nippon Electric Company припинила поставки в Росію Фото: Nippon Electric Company призупинила поставки в Росію (nec.com)
Автор: Олександр Білоус

Група nippon Electric Company призупинила всі майбутні поставки продуктів і послуг, а також інвестиції в Росію. Рішення прийнято після російського вторгнення в Україну.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Крім того, група NEC пожертвує 500 тисяч євро Всесвітній продовольчій програмі ООН для надання гуманітарної допомоги постраждалим в Україні та в сусідніх країнах.

Як наголошується в повідомленні, Netcracker Technology, дочірня компанія NEC Corporation в США, управляє сайтами розробки програмного забезпечення в Україні. Компанія Netcracker Technology реалізувала ряд ініціатив з надання допомоги та підтримки своїм співробітникам в Україні та їх сім'ям, включаючи допомогу в евакуації та надання житла, продуктів харчування, води, товарів і предметів постачання. На сьогоднішній день понад 700 українських співробітників і членів їх сімей переселені в більш безпечні місця в Україні та за кордоном.

"Безкомпромісна сумлінність і повага прав людини є частиною принципів NEC Group, які визначають основу наших дій і поведінки, і ми засуджуємо будь - яке незаконне застосування сили, що порушує права людини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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