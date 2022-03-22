ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Nippon Electric Company прекратила поставки в Россию

Новина українською →
Токио, Вторник 22 марта 2022 09:35
Nippon Electric Company прекратила поставки в Россию Фото: Nippon Electric Company приостановила поставки в Россию (nec.com)
Автор: Александр Белоус

Группа Nippon Electric Company приостановила все будущие поставки продуктов и услуг, а также инвестиции в Россию. Решение принято после российского вторжения в Украину.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Кроме того, группа NEC пожертвует 500 тысяч евро Всемирной продовольственной программе ООН для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в Украине и в соседних странах.

Как отмечается в сообщении, Netcracker Technology, дочерняя компания NEC Corporation в США, управляет сайтами разработки программного обеспечения в Украине. Компания Netcracker Technology реализовала ряд инициатив по оказанию помощи и поддержки своим сотрудникам в Украине и их семьям, включая помощь в эвакуации и предоставление жилья, продуктов питания, воды, товаров и предметов снабжения. На сегодняшний день более 700 украинских сотрудников и членов их семей переселены в более безопасные места в Украине и за рубежом.

"Бескомпромиссная добросовестность и уважение прав человека являются частью принципов NEC Group, которые определяют основу наших действий и поведения, и мы осуждаем любое незаконное применение силы, нарушающее права человека", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро