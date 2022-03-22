Nippon Electric Company прекратила поставки в Россию

Группа Nippon Electric Company приостановила все будущие поставки продуктов и услуг, а также инвестиции в Россию. Решение принято после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Кроме того, группа NEC пожертвует 500 тысяч евро Всемирной продовольственной программе ООН для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в Украине и в соседних странах.

Как отмечается в сообщении, Netcracker Technology, дочерняя компания NEC Corporation в США, управляет сайтами разработки программного обеспечения в Украине. Компания Netcracker Technology реализовала ряд инициатив по оказанию помощи и поддержки своим сотрудникам в Украине и их семьям, включая помощь в эвакуации и предоставление жилья, продуктов питания, воды, товаров и предметов снабжения. На сегодняшний день более 700 украинских сотрудников и членов их семей переселены в более безопасные места в Украине и за рубежом.

"Бескомпромиссная добросовестность и уважение прав человека являются частью принципов NEC Group, которые определяют основу наших действий и поведения, и мы осуждаем любое незаконное применение силы, нарушающее права человека", - говорится в сообщении.