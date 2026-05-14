Nintendo возвращает Star Fox: культовую игру с N64 полностью обновили для Switch 2

Кинематографичность и новые режимы

Nintendo называет новую игру "кинематографическим взглядом" на серию. Визуальный стиль получил уникальную эстетику, напоминающую кукольную анимацию, а все диалоги героев теперь полностью озвучены.

Кампания предлагает три уровня сложности - легкий, классический и экспертный.

Боевой режим (Battle mode): это сетевые битвы "четыре на четыре", которые будут происходить на трех различных аренах. Игроки смогут захватывать точки, собирать кристаллы или сражаться с космическими пиратами.

Вызовы: добавлен специальный режим с новыми заданиями, которые проверят навыки пилотирования на прочность.

Кооператив и управление

Одной из главных фишек станет возможность пройти всю сюжетную кампанию вместе с другом локально. При этом роли распределяются: один игрок становится пилотом и управляет кораблем, а другой берет на себя роль стрелка.

Технологии Switch 2: игра поддерживает интерактивные аватары в GameChat, что позволяет игрокам буквально "становиться" членами экипажа во время общения.

Контроллеры: заявлена совместимость с обновленным контроллером N64 и новыми Joy-Con 2 с поддержкой управления мышью.

Что осталось неизменным?

Несмотря на обновление, Nintendo сохранила оригинальную структуру уровней и фирменный юмор команды Фокса МакКлауда. В ролике уже показали знакомые маневры Arwing - торможение, ускорение и знаменитую "бочку" (barrel roll). Кроме полетов, вернется и подводная лодка Blue-Marine для сражений с гигантскими кальмарами.