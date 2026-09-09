Nintendo возвращает культовую Zelda: готовит ремейк и юбилейную Switch 2

Обновленный геймплей и новые функции

Ремейк культовой игры 1998 года появится на Switch 2 уже 5 ноября.

Разработчики сохранили классическую формулу оригинала с преодолением подземелий и сбором ключевых предметов, однако существенно переделали визуальную часть, добавили детализацию окружающей среды, кнопочный прыжок, полноценное управление камерой и голосовую озвучку.

Во время трансляции зрителям показали первые локации игры:

Начальные зоны - лес Кокири, где начинается приключение Линка, а также поля Хайрула и замковый городок.

Персонажи и спутники - в видео продемонстрировали коня Эпону, на котором герой сможет ездить по взрослой временной линии.

Боевая система - разработчики оставили оригинальную систему прицеливания Z-targeting 1998 года, но упростили быстрое переключение предметов через горячие клавиши.

Удобство для новичков - в меню добавили журнал задач, напоминающий о текущем прогрессе и следующей цели.

Музыкальная механика - играть магические песни на окарине можно не только с помощью комбинаций кнопок, но и напевая их в микрофон консоли.

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Юбилейная консоль Switch 2 и дополнительные аксессуары

За неделю до выхода ремейка, 29 октября, в продажу поступит специальная версия Switch 2 в золотисто-металлическом зеленом исполнении, посвященная 40-летию серии.

Контроллеры Joy-Con 2 будут иметь светоотражающее покрытие, а также пиксельные изображения Линка с Трифорсом на левом геймпаде и принцессы Зельды на правом.

Док-станция выполнена в черно-золотом цвете с большим мотивом Трифорса.

Отмечается, что игра Ocarina of Time не будет входить в комплект с консолью - ее нужно покупать отдельно .

Вместе с юбилейной версией Switch 2 в продажу 29 октября поступят тематический чехол с пленкой для экрана, контроллер Switch 2 Pro и фирменная подставка для геймпада.