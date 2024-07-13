Нынешней поддержки Украины недостаточно, чтобы отвоевать территории, - Павел

В частности, его спросили, достаточна ли сейчас поддержка Украины.

"Было достаточно, если бы ее уровень позволял Украине полностью отвоевать свою территорию. На данный момент нереально. Надо помнить, кто соперник", - сказал Павел.

Он отметил, что Россия имеет гораздо большие ресурсы, чем Украина со всей союзнической помощью.

Чешский президент считает, что если Украина будет готова удерживать свою территорию, это будет "нашим успехом в обозримом будущем". Он добавил, что пока нельзя ожидать ни одного значительного прорыва на линии фронта.

Также Павел призвал как можно скорее убедить Россию, что и она не может добиться никакого успеха на поле боя. Поэтому россияне должны садиться за стол переговоров.

"Мы должны применять все возможные политические действия и убедить как можно больше стран, что этот конфликт должен быть разрешен в соответствии с международным правом, особенно с принципами Устава ООН", - считает чешский президент.

Кроме того, Павел отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы убедить Китай, что это не в его интересах быть так тесно связанным с Россией. Надо сделать так, чтобы оказать давление со стороны Китая на Россию для переговоров.

В заключение президент Чехии добавил, что после начала переговоров, позиция Запада должна заключаться не в легализации оккупированных территорий как российских, а в том, чтобы объявить их временно оккупированными и никогда не признавать российскими.