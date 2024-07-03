ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чехии запустили производство разведывательных и ударных дронов для ВСУ

Колин, Среда 03 июля 2024 14:09
UA EN RU
В Чехии запустили производство разведывательных и ударных дронов для ВСУ Фото: в Чехии запустили производство дронов для ВСУ (e15.cz)
Автор: Наталья Юрченко

Чешско-украинская компания UAC запустила производство дронов для украинской армии. Речь идет о производстве разведывательных и ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание E15.

Производство находится вблизи города Колин. В сети говорится, что там будут производить разведывательные дроны Leleka-LR и ударные "Булава". Каждый год планируется выпускать сотни таких беспилотников.

"В ноябре мы начали пробную эксплуатацию, в апреле - серийное производство. Это буквально военное производство, наш эксклюзивный заказчик - украинская армия", - заявил исполнительный директор компании Павел Булант.

UAC - это филиал частной украинской компании DEVIRO, которая производит беспилотные летательные аппараты с 2014 года. Сейчас на производстве в Чехии работает 80 человек, большая часть из них - украинцы. Лишь пятая часть сотрудников - граждане Чехии.

Производство украинских дронов

Во время полномасштабной войны Украина нарастила производство дронов. Речь идет как о разведывательных, так и об ударных беспилотниках. В частности, Украина создала уникальные морские дроны, которые атакуют российские корабли.

Недавно в "Укроборонпроме" заявили, что запустили в серийное производство ударные дроны с дальностью поражения более 1000 км.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина создала дроны, которые могут пролететь до 1300 км. Но, по его мнению, беспилотники не заменят ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Оружие в Украине Дрони
NEWS
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро