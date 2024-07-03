В Чехии запустили производство разведывательных и ударных дронов для ВСУ
Чешско-украинская компания UAC запустила производство дронов для украинской армии. Речь идет о производстве разведывательных и ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание E15.
Производство находится вблизи города Колин. В сети говорится, что там будут производить разведывательные дроны Leleka-LR и ударные "Булава". Каждый год планируется выпускать сотни таких беспилотников.
"В ноябре мы начали пробную эксплуатацию, в апреле - серийное производство. Это буквально военное производство, наш эксклюзивный заказчик - украинская армия", - заявил исполнительный директор компании Павел Булант.
UAC - это филиал частной украинской компании DEVIRO, которая производит беспилотные летательные аппараты с 2014 года. Сейчас на производстве в Чехии работает 80 человек, большая часть из них - украинцы. Лишь пятая часть сотрудников - граждане Чехии.
Производство украинских дронов
Во время полномасштабной войны Украина нарастила производство дронов. Речь идет как о разведывательных, так и об ударных беспилотниках. В частности, Украина создала уникальные морские дроны, которые атакуют российские корабли.
Недавно в "Укроборонпроме" заявили, что запустили в серийное производство ударные дроны с дальностью поражения более 1000 км.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина создала дроны, которые могут пролететь до 1300 км. Но, по его мнению, беспилотники не заменят ракеты.
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