Нинішньої підтримки України недостатньо, щоб відвоювати території, - Павел

Зокрема, його спитали, чи достатня зараз підтримка України.

"Було б достатньо, якби її рівень дозволяв Україні повністю відвоювати свою територію. На цей момент нереально. Треба пам'ятати, хто суперник", - сказав Павел.

Він зазначив, Росія має набагато більші ресурси, ніж Україна з усією союзницькою допомогою.

Чеський президент вважає, що якщо Україна буде готова утримувати свою територію, це буде "нашим успіхом у доступному для огляду майбутньому". Він додав, що наразі не можна очікувати жодного значного прориву на лінії фронту.

Також Павел закликав якомога швидше переконати Росію, що і вона не може досягти жодного значного успіху на полі бою. Тому росіяни мають сідати за стіл переговорів.

"Ми повинні застосовувати усі можливі політичні дії та переконати якомога більше країн, що цей конфлікт має бути вирішено відповідно до міжнародного права, особливо з принципами Статуту ООН", - вважає чеський президент.

Крім того, Павел зауважив, що треба зробити все можливе, щоб переконати Китай, що це не в його інтересах бути так тісно пов'язаним з Росією. Треба зробити так, щоб створити тиск з боку Китаю на Росію для переговорів.

На кінець президент Чехії додав, що після початку переговорів, позиція Заходу повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх тимчасово окупованими і які ніколи не визнають російськими.