Чехия обещает скорую передачу боеприпасов в Украину: какими будут объемы новых партий

В Чехии рассказали о сроках и поставках следующих партий боеприпасов в Украину. В этом и в следующем месяце украинская сторона должна получить 50 тысяч боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павела, которого цитирует чешский общественный вещатель .

Отметим, что речь идет о чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах вне Европейского Союза.

Как заявил президент Чехии, в июле-августе в Украину должно поступить 50 тысяч боеприпасов. При этом с сентября до конца текущего года речь идет об отправке от 80 000 до 100 тысяч в месяц.

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины

Напомним, что еще в феврале этого года президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. В частности, к инициативе присоединились ряд стран, среди которых Португалия, Финляндия, Германия, Литва и другие.

Уже в конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала рассказал, что первый груз прибыл в Украину. Тогда министр обороны Чехии Яна Чернохова уточнила, что речь идет о 50 тысячах единиц боеприпасов, но задача стоит в этом году поставить в Украину 500 тысяч боеприпасов в рамках инициативы.