Нынешний шатдаун может стать самым длинным в истории США, - Джонсон

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не будет вести переговоры с демократами до их полного отказа от своего ключевого требования, поэтому нынешний шатдаун может стать самым длинным в истории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
"Мы направляемся к одному из самых длинных правительственных шатдаунов в истории Америки", - заявил Джонсон.
Относительно ключевого требования демократов, речь идет о том, что они настаивают на продолжении льготного медицинского обслуживания граждан, однако республиканцы категорически против этого решения.
Также Джонсон поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он обеспечил выплату зарплаты военнослужащим, что устранило один из основных факторов давления, который мог подтолкнуть стороны к переговорам.
Береговая охрана также получает зарплату, подтвердил в понедельник высокопоставленный чиновник администрации. Он настаивал на анонимности, чтобы обсудить планы, которые еще не были официально обнародованы.
Палата представителей сейчас не работает, а спикер-республиканец отказывается возвращать законодателей в Вашингтон.
В Сенате США на этой неделе партии попытаются принять компромиссный вариант резолюции, который позволит временно возобновить финансирование федеральных учреждений.
Напомним, Верхняя палата Конгресса США 6 октября снова провалила голосование, которое могло бы прекратить шатдаун.
В связи с приостановкой работы федерального правительства в США остановились рутинные государственные операции, закрылись музеи Смитсоновского института и другие выдающиеся культурные учреждения, а аэропорты переполнены перебоями с рейсами.
1 октября 2025 года федеральное правительство США находится в состоянии частичного шатдауна из-за отсутствия утвержденного бюджета. В связи с этим ходили слухи о возможном приостановлении поставок оружия США в Украину и другой поддержки со стороны Вашингтона.