Ними РФ ежедневно бьет по Украине: в Bloomberg оценили способность Ирана производить Shahed

По оценкам агентства, с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке Иран уже выпустил более 2100 дронов Shahed.

Несмотря на то, что эти беспилотники медленные и относительно легко обнаруживаются системами ПВО, их массовое применение создает другую проблему - истощение запасов дорогих ракет-перехватчиков.

США и Израиль определили удары по заводам-производителям дронов одним из приоритетов. По словам высокопоставленного европейского чиновника, эти атаки прежде всего нарушили организацию производства.

Что влияет на способность Ирана производить дроны

В то же время, как отметил источник, знакомый с производством иранских дронов, конструкция Shahed довольно проста - это в основном корпус из стеклопластика с двигателем, базовой системой наведения и взрывчаткой, а значит, ее можно производить, например, на заводе по ремонту скоростных катеров.

Старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб Сид Каушал отметил, что даже под бомбежками производство таких дронов может продолжаться.

"Поскольку хуситы производили БПЛА под бомбежками, можно предположить, что иранцы тоже могут это делать, хотя и не в таких же объемах", - добавил он.

Эксперт RUSI Боб Талласт добавил, что Иран, вероятно, заранее подготовил производственную инфраструктуру к возможным атакам, разместив производственные мощности под землей.

По словам аналитика, даже производство около 20 дронов для одного удара позволяет эффективно поражать цели.

Какова ситуация с ракетами

В то же время ситуация с баллистическими ракетами сложнее. До войны Иран имел арсенал примерно в 2500 таких ракет и уже использовал около 700. Многие из них, а также пусковые установки, были уничтожены на земле.

По словам экспертов, производство баллистических ракет требует значительно более сложных технологий, поэтому сейчас оно, вероятно, почти остановилось.