Эти 3 знака Зодиака почувствуют настоящий прорыв в августе: кто в списке

Вторник 12 августа 2025 12:00
В августе удача возвращается к некоторым знакам Зодиака (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

После того, как завершился ретроградный Меркурий, энергетика изменится, а жизнь некоторых знаков Зодиака пойдет к лучшему. Астрологи выделяют тройку счастливчиков, которых ожидает настоящий прорыв в делах, отношениях или самореализации.

Кто именно попал в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Вы наконец-то почувствуете, что хаос вокруг утихает, а мысли становятся более четкими. Идеи, которые раньше не могли сдвинуться с места, начнут приносить первые результаты.

Меркурий - ваша планета-управитель - больше не тормозит, и это открывает двери к прорывам в карьере, коммуникации и обучении. Самое время действовать уверенно и не медлить с важными решениями.

Лев

Для Львов период после 11 августа станет мощным стартом новой волны личной силы. Вы почувствуете прилив энергии, вдохновения и желания изменять свою жизнь к лучшему.

Особенно повезет тем, кто работает над творческими или публичными проектами - на вас обратят внимание. Прорыв может быть неожиданным, но точно заслуженным.

Дева

Ваша собранность и умение анализировать наконец-то дадут плоды. После завершения ретроградного Меркурия вы почувствуете облегчение в повседневных делах - меньше путаницы, больше ясности.

Появятся новые возможности в сфере работы или финансов, которые вы можете использовать максимально эффективно. Не бойтесь обновить свои цели - это и есть ваш момент прорыва.

