Виробник шин Continental призупиняє виробництво і бізнес в РФ

Німецький виробник шин Continental оголосив про припинення своєї діяльності в Росії. Зокрема, буде припинено постачання шин до Росії, а також заморено власне виробництво в російській Калузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Manager Magazine .

"Ми вирішили призупинити виробництво на час на тлі війни проти України і пов'язаних з нею поточних спотворень",-заявили в штаб-квартирі компанії в Ганновері.

Крім того, на даний момент припинено весь імпортно-експортний бізнес з Російською Федерацією.