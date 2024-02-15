Немецкий производитель инструментов поставляет оборудование для российского ВПК, - СМИ

Дочернее предприятие немецкой компании Gühring KG продолжает поставлять России высокоточные инструменты из твердых сплавов, которые используют в сфере ВПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Insider .

Что известно о компании

Gühring KG - производитель высокоточных инструментов из твердых сплавов, металлокерамики и алмаза для обработки металла.

Компания имела давние деловые связи с Россией. В 2016 году открылся завод по производству металлорежущего инструмента в Нижнем Новгороде. Впрочем, поставщика твердых сплавов нужного качества в России найти было невозможно, завод должен был работать на немецких заготовках.

Продукция используется в военных целях

Издание пишет, что продукция "Гюринга" была еще до начала полномасштабного вторжения широко популярна среди российского военно-промышленного комплекса, ФСБ, авиации и космической отрасли.

Неоднократно покупала металлорежущий инструмент у российского "Гюринга" и воинская часть ФСБ 35533 (Центр специальной техники).

Также немецкие СМИ уже упрекали Gühring за то, что она продавала сверла предприятиям концерна "Калашников" через ООО ПКФ "Технология".

"Другие компании этим похвастаться не могут. Китайские сверла дешевле, но их качество намного хуже и часто не позволяет выполнить обработку даже на маленькой скорости. В Европе, Японии и Южной Корее делают хорошие сверла, но там недостаточно широкий ассортимент", - говорится в материале.

Деятельность компании в 2022 году

24 мая 2022 года Gühring KG заявила о полном прекращении бизнеса в России.

Однако с июня 2022 года "Инструментальная компания Гут" (так теперь стала называться российская компания "Гюринг"), ввезла в Россию товаров на сумму не менее 20,98 млн долларов, из них подавляющее большинство производства Gühring KG.

Это сверла, фрезы, металлокерамика, инструменты для нарезания резьбы и многое другое. Издание нашло в системе госзакупок выполненный контракт на продукцию Gühring, подписанный 11 октября 2022 года. Покупателем выступила структура "Роскосмоса" - Конструкторское бюро химавтоматики, которое производит жидкостные ракетные двигатели.

Как осуществляются поставки

Непосредственно от Gühring KG поставки прибывали до октября 2022 года. К этому моменту санкции действовали уже более полугода. Издание предполагает, что это были партии, отосланные еще до наложения санкций. Затем продукция немецкого Gühring поступала в Россию преимущественно через Турцию.

В компании Gühring KG заявили The Insider, что хотели продать свой российский бизнес, но не получили разрешения российской правительственной комиссии, без которого это невозможно.

Компания фактически поменяла название российской дочерней фирмы на "ООО Инструментальная компания Гут", чтобы подчеркнуть отсутствие связи с немецким Gühring, и "списать" ее со счетов концерна, то есть провести так называемую деконсолидацию.

Gühring KG заверило The Insider, что после проведения деконсолидации перестало влиять на политику бывшего российского "Гюринг" и получать информацию о его деятельности, а связь между Gühring KG и ООО "Инструментальная компания Гут" остается чисто формальной.

Россия обходит санкции

В начале января президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Также Politico писало, что России в значительной степени удается обходить санкции в области технологий. Это позволяет Москве производить оружие и продолжать войну против Украины.

Недавно в Соединенных Штатах Америки задержали бизнесмена, в обход санкций поставлявшего российским компаниям, связанным с ФСБ, полупроводники. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.