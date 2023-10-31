Немецкое правительство отреагировало на антисемитские беспорядки в Дагестане

Федеральное правительство Германии осудило насильственные антисемитские протесты в российской республике Дагестан и назвал их неприемлемыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Важно, чтобы причастные к этому были привлечены к ответственности и чтобы российские власти гарантировали безопасность еврейской общины", – заявил представитель Министерства иностранных дел Германии.

Он добавил, что Берлин решительно осуждает любые формы антисемитизма и поддерживает еврейскую общину, а нападения на евреев в России "непроизносимы и неприемлемы".

Погромы в Дагестане

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что погромы якобы явились следствием "спланированной и осуществленной извне провокации", ключевую роль которой сыграл "киевский режим".

Госдеп США назвал такие обвинения россиян в адрес Украины абсурдом.