ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Немецкое правительство отреагировало на антисемитские беспорядки в Дагестане

Германия, Вторник 31 октября 2023 07:29
UA EN RU
Немецкое правительство отреагировало на антисемитские беспорядки в Дагестане Фото: Германия отреагировала на антисемитские беспорядки в Дагестане (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Федеральное правительство Германии осудило насильственные антисемитские протесты в российской республике Дагестан и назвал их неприемлемыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Важно, чтобы причастные к этому были привлечены к ответственности и чтобы российские власти гарантировали безопасность еврейской общины", – заявил представитель Министерства иностранных дел Германии.

Он добавил, что Берлин решительно осуждает любые формы антисемитизма и поддерживает еврейскую общину, а нападения на евреев в России "непроизносимы и неприемлемы".

Погромы в Дагестане

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале – это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что погромы якобы явились следствием "спланированной и осуществленной извне провокации", ключевую роль которой сыграл "киевский режим".

Госдеп США назвал такие обвинения россиян в адрес Украины абсурдом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Дагестан
NEWS
Без повесток и военкоматов. Чем смарт-мобилизация в Украине будет отличаться от действующих правил
Без повесток и военкоматов. Чем смарт-мобилизация в Украине будет отличаться от действующих правил
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ