Немецкое правительство отвергло призыв оппозиции о передаче Украине истребителей

Что предшествовало

Напомним, о призыве Мерца насчет истребителей стало известно вчера, 14 июля. Он объяснял это тем, что Украине необходимо защитить свое небо от воздушных атак россиян.

К слову, несколько месяцев назад власти Швеции заявляли, что они приостановили планы передать Украине свои истребители Gripen. Причина, по их словам, состоит в том, что Украина сейчас сфокусирована на поставках F-16.

При этом заместитель руководителя ОП Игорь Жовква отмечал, что переговоры насчет Gripen со Швецией все еще продолжаются.

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