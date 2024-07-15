Лидер оппозиции в Германии высказался за поставки Берлином Киеву боевых самолетов, - DW

Фридрих Мерц, лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии, высказался за усиление Берлином поддержки Украины в ее защите от РФ и отправку ей боевых самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Лидер Христианского-демократического союза считает, что Украине нужно помочь как минимум восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством.

"Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", - пояснил лидер немецкой оппозиции.

Также он добавил, что поставки Украине боевых самолетов во многих странах, в том числе в ЕС, являются уже решенным вопросом.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне", - заявил политик.