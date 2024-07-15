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Німецький уряд відкинув заклик опозиції про передачу Україні винищувачів

Ілюстративне фото: Німеччина не планує передавати Україні винищувачі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина поки що не планує надавати Україні свої винищувачі в рамках військової допомоги.

Про це заявив прессекретар німецького уряду Штеффен Хебештрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Він зазначив, що уряд Німеччини не підтримує заклик лідера опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца розпочати постачання винищувачів до України.

"Немає жодного сенсу передавати Україні винищувачі різних типів, незалежно від питання про те, хто взагалі може постачати такі літаки", - додав Хебештрайт.

Зазначимо, що Німеччина на озброєнні не має F-16. Німецькі війська користуються багатоцільовими винищувачами Eurofighter Typhoon.

 

Що передувало

Нагадаємо, про заклик Мерца щодо винищувачів стало відомо вчора, 14 липня. Він пояснював це тим, що Україні необхідно захистити небо від повітряних атак росіян.

До речі, кілька місяців тому влада Швеції заявляла, що вона призупинила плани передати Україні свої винищувачі Gripen. Причина, за їх словами, полягає в тому, що Україна зараз сфокусована на постачанні F-16.

При цьому заступник керівника ОП Ігор Жовква зазначав, що переговори щодо Gripen зі Швецією все ще продовжуються.

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