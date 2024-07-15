Німецький уряд відкинув заклик опозиції про передачу Україні винищувачів

Що передувало

Нагадаємо, про заклик Мерца щодо винищувачів стало відомо вчора, 14 липня. Він пояснював це тим, що Україні необхідно захистити небо від повітряних атак росіян.

До речі, кілька місяців тому влада Швеції заявляла, що вона призупинила плани передати Україні свої винищувачі Gripen. Причина, за їх словами, полягає в тому, що Україна зараз сфокусована на постачанні F-16.

При цьому заступник керівника ОП Ігор Жовква зазначав, що переговори щодо Gripen зі Швецією все ще продовжуються.

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