Немецкий политик рассказал, как Европа может ослабить Путина

Неудачная российская наступательная операция открывает возможность для Украины и Европы. Позиции российского диктатора Владимира Путина можно ослабить и создать давление для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку немецкого политика Нико Ланге.

Ситуация на фронте

По его словам, Россия не смогла достичь целей своего так называемого "летнего наступления", хотя на отдельных направлениях продолжает давить. Украина же взамен постепенно возвращает инициативу. Сухопутная и воздушная война развиваются по-разному.

"Ситуация вокруг Константиновки и Покровска остается критической для Украины. Однако России все еще не удается захватить эти города в ближайшее время. В Сумской области Россия не достигла ничего во время наступления, зато Украина уже отбросила российские войска", - отмечает Ланге.

При этом он обращает внимание, что на отдельных участках фронта в Днепропетровской и Запорожской областях оккупанты продолжают медленное продвижение. Украина же сдерживает российскую пехоту главным образом с помощью дронов.

"Россияне почти не решаются на широкомасштабные наступательные действия, поскольку это быстро приводит к значительным потерям", - считает Ланге.

По его мнению, в последние недели российская тактика изменилась: от лобовых пехотных атак к попыткам инфильтрации малыми группами пехоты, которые часто управляются дронами-наблюдателями и скрывают тепловые сигнатуры солдат.

С помощью этой новой тактики Россия пытается обойти украинские позиции, где не хватает личного состава, и пройти зону действия украинских дронов незаметно, маскируясь и скрывая сигнатуры.

Украина стремится расширить зону действия дронов. Зато на восточном и юго-восточном фронтах не ожидается никаких прорывов или стратегических изменений. Обе стороны способны поддерживать нынешний паритет очень длительное время, считает политик.

"Широко распространенный в информационном пространстве, во многих СМИ и социальных сетях тезис о том, что Россия якобы постоянно продвигается вперед - неправдивый. Политические решения не должны базироваться на ложном предположении, что Россию нельзя победить", - утверждает Ланге.

По его оценке, до конца текущей волны атак (май - ноябрь 2025 года) Россия потеряет около 100-120 тысяч солдат ранеными и погибшими.

Чего ожидать дальше

Немецкий политик предполагает, что зимой политическое и военное руководство Москвы встанет перед вопросом, стоит ли весной 2026 года отправлять еще одну большую волну солдат на убой.

Независимо от ситуации на земле, обе стороны усиливают воздушную войну. Украина постепенно наращивает собственные возможности в области дронов, крылатых ракет и ракет малой дальности.

"Украина использует собственного производства дроны, крылатые ракеты и ракеты, чтобы целенаправленно и системно повреждать энергетическую инфраструктуру России - нефтеперерабатывающие заводы, LNG-терминалы, ТЭС, трубопроводы. Это дает результат и создает давление на Россию", - отмечает Ланге.

Россия в воздушной войне продолжает делать ставку на массовое производство дронов "Герань-2" и имитаторов-"Гербер", массированно атакуя украинские мирные города.

Что нужно Украине

По словам немецкого политика, речь идет о:

Инвестициях в собственную оборонную промышленность, совместных предприятиях с западными компаниями, индустриальных партнерствах.

Поддержку в производстве проверенных в бою дронов, ракет, боеприпасов и систем вооружения в странах Западной Европы для масштабирования производства.

Помощь в электромагнитной борьбе, инновации для создания более дешевых ракет для существующих систем ПВО, а также антидронових дронов.

Интеграцию ПВО НАТО на восточном фланге с украинской, сетевое объединение систем наблюдения и улучшение защиты от дронов.

Он отмечает, что системы ПВО НАТО должны использовать свою дальность, чтобы нейтрализовать российские дроны и ракеты над западным воздушным пространством Украины. Также Киеву нужно:

Дальнобойное оружие, такое как Taurus и Tomahawk, чтобы поражать командные пункты, склады боеприпасов, аэродромы и заводы по производству дронов глубоко в тылу России.

Программа NATO PURL должна быть расширена за счет новых закупок в США сверх текущих 2,1 миллиарда евро.

Макрофинансовая поддержка, чтобы стабилизировать государственный бюджет в 2026 году.

Средства из конфискованных российских активов или новые репарационные кредиты должны быть направлены не только на военные цели, но и на поддержку бюджета.

Как действовать, чтобы ослабить Путина

Европейские партнеры Украины должны воспользоваться моментом после провала наступления России, считает немецкий политик. А именно:

остановить энергетические доходы Путина,

увеличить военную поддержку,

взять инициативу в свои руки.

"То, что Путин постоянно обстреливает украинские жилые дома дронами, не означает, что он побеждает в войне. Смелая смена стратегии со стороны европейских партнеров Украины может сейчас еще больше ослабить Путина и создать необходимое давление для переговоров", - подытожил Ланге.