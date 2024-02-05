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Немецкий генерал ответил, может ли передача Taurus Украине повлиять на боевые действия

Фото: немецкий генерал ответил, может ли передача Taurus Украине повлиять на боевые действия (mbda-deutschland.de)
Автор: Иван Носальский

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по вопросам Украины в министерстве обороны ФРГ оценил, смогут ли ракеты Taurus переломить боевые действия в пользу ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью rnd.

У генерал-майора поинтересовались, может ли передача Украине Taurus повлиять на боевые действия. 

"Украинцы уже используют дальнобойное оружие других государств. Но ни одна система вооружений не является панацеей или переломным моментом", - подчеркнул Фройдинг. 

По его словам, более важно то, как военное руководство использует вооружение, которое имеет в своем распоряжении. Это и обеспечивает военный успех, "а не символическое чудо-оружие". 

"Гораздо важнее долгосрочное структурированное развитие потенциала украинских Вооруженных сил, к которому мы сейчас приступаем. И здесь Германия берет на себя ведущую роль в одном из главных потенциалов", - добавил он. 

Taurus для Украины

Напомним, украинские власти еще с прошлого года просят Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. 

Но передача такого вооружения так и не началась. Согласно информации СМИ, против поставок выступает сам канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он переживает, что Украина может использовает ракеты для ударов по территории России. 

В то же время Германия продолжает предоставлять нашей стране военную помощь. В частности, в 2024 году для этого предусмотрели почти 8 млрд евро.

 

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