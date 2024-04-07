Немецкий фрегат перехватил ракету хуситов в Красном море

Один из кораблей военно-морской миссии Европейского Союза в южной части Красного моря перехватил ракету хуситов, которой террористы пытались атаковать торговые суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Миссия Aspides была запущена в феврале, чтобы помочь защитить ключевой морской торговый маршрут от атак беспилотников и ракет йеменских повстанцев-хуситов, которые таким образом мстят за войну Израиля против ХАМАС в Секторе Газа.

"Действия "Гессена" были эффективными, что позволило избежать какого-либо вреда морякам и торговому судоходству", - добавили в миссии.

В пресс-релизе оборонной морской операции ЕС Eunavfor Aspides отмечается, что немецкий фрегат "Гессен" сбил ракету, выпущенную из подконтрольных хуситам территорий.

Атаки йеменских хуситов

Хуситы - созданная в 1990-х годах группировка шиитов для борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Они получили свое название от основателя Хусейна аль-Хуси, которого йеменская армия ликвидировала в сентябре 2004 года. Повстанцы называют себя частью "оси сопротивления" Израилю, США и странам Запада, которую возглавляет Иран.

На сегодняшний день, хуситы контролируют большую часть севера и запада Йемена. В ноябре 2023 года, террористы начали атаковать беспилотниками и ракетами гражданские коммерческие суда в Аденском проливе и Красном море. Таким образом повстанцы пытаются шантажировать страны Запада, выражая солидарность с палестинской группировкой ХАМАС, воюющей с Израилем в Секторе Газа.

В ответ на атаки, с 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке военной коалиции ЕС, регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Однако несмотря на нанесенный ущерб, террористы продолжают атаковать торговые суда.

На днях американские военные заявили об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.

23 марта истребители с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" нанесли удар по трем подземным хранилищам в районах Йемена, находящихся под контролем хуситов.

По данным СМИ, Китай финансирует атаки хуситов на суда в Красном море.

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