Немецкий элитный спецназ готовится к возможной войне с РФ

Немецкий элитный спецназ KSK готовится к вероятному военному столкновению с Россией, полностью изменив программу тренировок и тактику действий.

Об этом заявил командир KSK Андреас Кюне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

По его словам, если раньше спецоперации планировали примерно на три дня, то теперь бойцы готовятся к длительному пребыванию в полевых условиях.

"Мы совершенно конкретно ориентируемся на противника в лице России", - отметил Кюне.

Противодействие танкам и экстремальный холод

Бойцы спецназа отрабатывают противодействие противнику, имеющему на вооружении танки, артиллерию, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Особое внимание во время тренировок уделяется действиям при экстремально низких температурах, которые характерны для восточного фланга НАТО.

KSK базируется в казармах Цеппелина в городе Кальв вблизи Штутгарта и насчитывает около 1500 человек. Однако непосредственно спецназовцы составляют только треть личного состава, а остальные являются административным персоналом.

Отбор в подразделение чрезвычайно суров - его успешно проходят только около 15% кандидатов.