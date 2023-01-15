Немецкий депутат предлагает выкупить для Украины катарские зенитки Gepard

Германия призывает выкупить у Катара зенитки Gepard и передать их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

О такой инициативе рассказал депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, сообщает издание. При этом он отмечает, что Катар, возможно, сможет продать эту военную технику по окончании Чемпионата мира по футболу. "Танки Gepard сейчас там больше не нужны, они находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо выкупить их... Мы должны сделать все, что может способствовать победе Украины", - считает депутат.



Он также отметил, что, несмотря на передачу Украине зенитных танков Gepard, по-прежнему сохраняется проблема обеспечения их штатными боеприпасами, которую блокирует Швейцария из-за приверженности политике нейтралитета.