Немецкий депутат предлагает выкупить для Украины катарские зенитки Gepard
Германия призывает выкупить у Катара зенитки Gepard и передать их Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
О такой инициативе рассказал депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, сообщает издание. При этом он отмечает, что Катар, возможно, сможет продать эту военную технику по окончании Чемпионата мира по футболу.
"Танки Gepard сейчас там больше не нужны, они находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо выкупить их... Мы должны сделать все, что может способствовать победе Украины", - считает депутат.
Он также отметил, что, несмотря на передачу Украине зенитных танков Gepard, по-прежнему сохраняется проблема обеспечения их штатными боеприпасами, которую блокирует Швейцария из-за приверженности политике нейтралитета.
Напомним, что немецкие танки Leopard готовы передать Украине уже пять стран. Из них планируется сформировать танковую бригаду, по словам министра иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Отметим, что правительство Германии обсуждает возможность передачи ВСУ основных боевых танков Бундесвера Leopard 2. В партии канцлера Олафа Шольца было предложено координировать с международными партнерами предоставление Украине тяжелых танков.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц не хочет, чтобы давление извне подталкивало его к быстрому решению вопроса поставки боевых танков в Украину. Он заявил, что Германия будет тщательно взвешивать каждый шаг, решая, отправлять ли в Украину боевые танки.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он вместе с президентом Польщи Анджеем Дудой ведет переговоры о создании коалиции для передачи Украине танков Leopard 2.
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