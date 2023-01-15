Німецький депутат пропонує викупити для України катарські танки Cheetah

Німеччина закликає викупити у Катару зенітні танки Cheetah і передати їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Про таку ініціативу розповів депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер, розповідає видання. При цьому він наголошує, що Катар, можливо, зможе продати цю військову техніку після закінчення Чемпіонату світу з футболу. "Танки Cheetah зараз там більше не потрібні, вони перебувають у робочому стані, тому я думаю, що було б непогано викупити їх... Ми маємо зробити все, що може сприяти перемозі України", - вважає депутат.



Він також зазначив, що незважаючи на передачу Україні зенітних танків Gepard, як і раніше, зберігається проблема забезпечення їх штатними боєприпасами, яку блокує Швейцарія через прихильність до політики нейтралітету.