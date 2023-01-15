Німецький депутат пропонує викупити для України катарські танки Cheetah
Німеччина закликає викупити у Катару зенітні танки Cheetah і передати їх Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Про таку ініціативу розповів депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер, розповідає видання. При цьому він наголошує, що Катар, можливо, зможе продати цю військову техніку після закінчення Чемпіонату світу з футболу.
"Танки Cheetah зараз там більше не потрібні, вони перебувають у робочому стані, тому я думаю, що було б непогано викупити їх... Ми маємо зробити все, що може сприяти перемозі України", - вважає депутат.
Він також зазначив, що незважаючи на передачу Україні зенітних танків Gepard, як і раніше, зберігається проблема забезпечення їх штатними боєприпасами, яку блокує Швейцарія через прихильність до політики нейтралітету.
Нагадаємо, що німецькі танки Leopard готові передати Україні вже п’ять країн. З них планують сформувати танкову бригаду, за словами міністра закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зазначимо, що уряд Німеччини обговорює можливість передачі ЗСУ основних бойових танків Бундесверу Leopard 2. У партії канцлера Олафа Шольца запропонували координувати з міжнародними партнерами надання Україні важких танків.
Тим часом, канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче, аби тиск ззовні підштовхував його до швидкого вирішення питання постачання бойових танків в Україну. Тож, він заявив, що Німеччина ретельно зважуватиме кожен крок, вирішуючи, чи відправляти в Україну бойові танки.
Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.
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