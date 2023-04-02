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Компания Rheinmetall в Румынии строит базу для обслуживания украинских Leopard 2

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Воскресенье 02 апреля 2023 23:38
Компания Rheinmetall в Румынии строит базу для обслуживания украинских Leopard 2 Фото: Rheinmetall в Румынии строит базу для обслуживания украинских Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оружейный концерн Rheinmetall завершает в Румынии строительство базы для обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые будут переданы ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Немецкая компания-производитель танков строит центр логистики и ремонта боевой техники в городе Сату Маре. Сообщается, что он начнет работу уже в апреле текущего года. База сможет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs, а также армейские грузовики.

"Для нас в Rheinmetall главная забота – обеспечить силы НАТО и Украину наилучшей возможной поддержкой", - заявил руководитель концерна Армин Паппергер.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский 30 марта провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером.

Напомним, Паппергер ранее заявлял о намерении построить танковый завод в Украине. По его словам, это позволило бы выпускать до 400 танков Panther в год. Если переговоры по строительству завода завершатся успешно, Украина может стать первым в мире покупателем Panther KF51.

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