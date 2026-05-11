Немецкие дроны HX-2 для Украины теперь запускают с катеров (видео)

Немецкий ударный беспилотник HX-2 теперь может атаковать цели не только с суши, но и с моря. Компания-производитель Helsing успешно проверила запуск дрона с палубы скоростного катера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию портала Милитарный.
Специалисты провели запуск в прибрежных водах вблизи британского Плимута, в морском центре компании Helsing. Дрон подняли в воздух с катера с помощью специальной катапульты в носовой части судна.
Технология сработала штатно и это открывает новые возможности для морских операций. Теперь беспилотники можно запускать даже с автономных морских дронов типа Magura, например.
Эти испытания имеют критическое значение для ВСУ. Еще в 2025 году появилась информация о крупном заказе на шесть тысяч беспилотников HX-2 для Украины.
На некоторых участках фронта наши защитники уже активно используют это оружие. Российские оккупанты уже ощутили на себе силу немецких разработок, ведь немецкий дрон эффективно поражает бронетехнику и артиллерию оккупантов РФ. Его также используют для уничтожения вражеских инженерных сооружений.
БпЛА, который впервые представили в конце 2024 года, получил Х-образное крыло. Весит он 12 килограммов, а четыре электродвигателя позволяют развивать скорость до 220 км/ч.
Основные характеристики беспилотника:
Искусственный интеллект - главная фишка HX-2. Дрон сам распознает и поражает цели, а средства РЭБ противника не могут легко повлиять на его управление. Кроме того, эти дроны умеют объединяться в "стаю". Группа беспилотников действует как единый механизм, что позволяет прорывать даже плотную оборону врага.
В Украине разработали ИИ-турель, которая будет сбивать дроны оккупантов. По словам министра обороны Михаила Федорова, новую систему создал один из участников платформы Brave1. Турель уже прошла боевое применение и используется на ключевых направлениях фронта.
Также ВСУ наращивают использование дронов-перехватчиков. В частности, украинские P1-SUN от компании SkyFall уже впервые уничтожили несколько "Гербер" с FPV-дронами на борту.
А еще в этом году планируется изготовить 25 тысяч наземных дронов, которые заменят бойцов ВСУ в самых горячих точках фронта. Развитие "армии роботов" стало вынужденным шагом из-за высокой активности российских дронов.