Немецкое гражданство: кто может претендовать и какие требования к знанию языка

Немецкое гражданство: условия получения

Реформа немецкого законодательства о получении гражданства предполагает сокращение срока проживания в стране, чтобы претендовать на паспорт Германии. Иностранцы могут подать заявление на получение гражданства через 5 лет проживания в ФРГ, а при особых успехах в интеграции – и через 3 года. Ранее действовали соответствующие сроки в 8 и 6 лет.

Еще одним из важных условий является владение немецким языком по меньшей мере на уровне B1. Также нужно иметь доказательства отсутствия правонарушений.

Если раньше при получении немецкого паспорта иностранцам нужно было отказаться от своего гражданства, то по новому закону это требование отменяется.

Одним из условий станет способность кандидата на гражданство обеспечивать себя финансово. Появились и новые требования: откажут в гражданстве тем, кто поддерживает расизм, антисемитизм и другие дискриминационные или человеконенавистнические взгляды.

"С 2025 года многие бежавшие от войны в Украине будут в праве претендовать на гражданство", – сказал руководитель юридического департамента министерства внутренних дел федеральной земли Гессен Вильгельм Кантер.

Фото: Украинские беженцы в центре занятости в Германии (gettyimages.com)

Впрочем, юристы отмечают – это возможно, если человек прибыл в марте 2022 года, нашел работу, выучил немецкий язык до уровня C1 и ведет общественно полезную деятельность, например, волонтерит. Ведь самый короткий срок приобретения гражданства предусмотрен только для иностранцев с исключительными интеграционными успехами.

Как доказать знание немецкого языка на уровне B1

Для получения немецкого гражданства существует несколько способов продемонстрировать знание немецкого языка на уровне B1. Один из самых распространенных – сдать официальный языковой тест TestDaF или Goethe-Zertifikat B1. Эти тесты позволяют оценить основные языковые навыки: понимание речи на слух, чтение, умение общаться и писать на немецком языке на базовом уровне.

Языковые навыки немецкого языка можно подтвердить с помощью сертификатов или документов учебных заведений или курсов немецкого языка. К примеру, сертификаты от Goethe-Institut или других известных языковых школ признаются как доказательство знания языка.

Фото: Интеграционные курсы в Германии (gettyimages.com)

Также можно указать на наличие опыта образования или работы в Германии – например, окончания немецкоязычного университета или трудоустройства в компании, где общаются на немецком.