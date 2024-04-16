Німецьке громадянство: хто може претендувати та які вимоги до знання мови

Німецьке громадянство: умови отримання

Реформа німецького законодавства щодо отримання громадянства передбачає скорочення терміну проживання у країні, щоб претендувати на паспорт Німеччини. Іноземці можуть подати заяву на отримання громадянства через 5 років проживання у ФРН, а за особливих успіхів у інтеграції – і через 3 роки. Раніше діяли відповідні терміни у 8 та 6 років.

Ще однією із важливих умов є володіння німецькою мовою щонайменше на рівні B1. Також треба мати докази відсутності правопорушень.

Якщо раніше при отриманні німецького паспорта іноземцям треба було відмовитися від свого громадянства, то за новим законом ця вимога скасовується.

Однією з умов буде здатність кандидата на громадянство забезпечувати себе фінансово. З'явилися й нові вимоги: відмовлять у громадянстві тим, хто підтримує расизм, антисемітизм та інші дискримінаційні чи людиноненависницькі погляди.

"З 2025 року багато втікачів від війни в Україні будуть в праві претендувати на громадянство", – сказав керівник юридичного департаменту міністерства внутрішніх справ федеральної землі Гессен Вільгельм Кантер.

Фото: Українські біженці у центрі зайнятості у Німеччині (gettyimages.com)

Втім, юристи зазначають – це можливо, якщо людина прибула у березні 2022 року, знайшла роботу, вивчила німецьку мову до рівня C1, та веде суспільно корисну діяльність, наприклад, волонтерить. Адже найкоротший термін набуття громадянства передбачений лише для іноземців із винятковими інтеграційними успіхами.

Як довести знання німецької мови на рівні B1

Для отримання німецького громадянства існує кілька способів продемонструвати знання німецької мови на рівні B1. Один з найпоширеніших – скласти офіційний мовний тест "TestDaF" або "Goethe-Zertifikat B1". Ці тести дозволяють оцінити основні мовні навики: розуміння мови на слух, читання, вміння спілкуватися і писати німецькою мовою на базовому рівні.

Мовні навички з німецької мови можна підтвердити за допомогою сертифікатів або документів навчальних закладів чи курсів німецької мови. Наприклад, сертифікати від Goethe-Institut або інших відомих мовних шкіл визнаються як доказ знання мови.

Фото: Інтеграційні курси в НІмеччині (gettyimages.com)

Також можна вказати на наявність досвіду освіти чи роботи в Німеччині – наприклад, закінчення німецькомовного університету або працевлаштування у компанії, де спілкуються німецькою.