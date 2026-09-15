Немецкая Quantum Systems, работающая с Украиной, показала первые морские дроны: что известно

Что умеют Seavex и Subvex

Презентация состоялась в Португалии, на полях учений НАТО, которые совместно организовали португальский флот, университет Порту (FEUP), NATO CMRE, NATO JCGMUS и Европейское оборонное агентство. Оба аппарата будут проходить морские испытания, чтобы подтвердить свои характеристики в реальных условиях.

Seavex - беспилотный надводный катер (USV) для длительных разведывательных миссий, способный находиться в море до двух месяцев. Аппарат оснащен смотровым радаром, радаром для обнаружения дронов и оптико-электронными сенсорами с обработкой данных на борту.

Кроме того, Seavex умеет запускать и принимать БПЛА, а также доковать, заряжать и забирать данные с подводных дронов.

Фото: схема работы морских дронов немецкого производителя (инфографика Quantum Systems)

Subvex - подводный беспилотник (UUV) с искусственным интеллектом, способный работать на глубине до 6000 метров. Он оснащен гидролокатором и акустическими детекторами, может двигаться автономно до четырех дней и работать группами из нескольких аппаратов одновременно.

В пассивном режиме Subvex может неделями лежать на дне, ведя скрытый мониторинг.

Вместе системы расширяют возможности разведки - от поверхности воды до глубоководных участков - и могут применяться для защиты морской инфраструктуры, охраны морских границ, противолодочного наблюдения и более широкого мониторинга акваторий.

Как это вписывается в стратегию Quantum Systems

Оба новых аппарата интегрированы в программную платформу MOSAIC UXS, уже объединяющую воздушные и наземные беспилотные системы компании. Это позволяет одному оператору получать данные из разных доменов в едином интерфейсе и совмещать системы разных производителей.

"Мы начали с воздуха, расширились до земли, а теперь идем в море. Но настоящий шаг вперед - не в добавлении еще одного домена, а в том, чтобы соединить их", - заявил соучредитель и соруководитель Quantum Systems Флориан Зайбель.

По словам вице-президента направления Quantum Maritime Дирка Цадемака, главная проблема морских операций - огромные пространства при ограниченном количестве экипажей и техники, и именно поэтому компания переносит в морской домен тот же принцип коллективной работы беспилотников, который уже применяет в воздухе и на земле.

Запуск морского направления - очередной шаг в превращении Quantum Systems в глобального оборонного игрока: компания уже вышла за пределы авиационных систем в сторону полного портфеля беспилотных технологий, а платформа MOSAIC UXS служит общим программным фундаментом для всех этих направлений.

Читайте также: В ГУР раскрыли ключевые характеристики морских дронов РФ