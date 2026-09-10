Консульство Украины в Дюссельдорфе оказалось в центре спецоперации полиции

Полиция Германии проводит масштабную спецоперацию у Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе из-за угрозы опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

По словам местных журналистов, правоохранительные органы приняли меры в центре города:

Какие-либо другие детали или причины возникновения опасной ситуации немецкие правоохранители пока не разглашают.

По словам спикера полиции, причиной стала непонятная ситуация, которая может представлять угрозу.

Шпионская сеть РФ в Германии

Напомним, решение немецких властей закрыть Генеральное консульство РФ в Бонне связывают с масштабной разведывательной деятельностью российских спецслужб.

По данным СМИ, дипломатическое учреждение могли использоваться как главный координационный центр для проведения гибридных операций в Германии.

В частности, журналисты выяснили, что под дипломатическим прикрытием в консульстве Бонна работали до 20 российских шпионов.

Помимо шпионской деятельности, активизацию действий против дипломатических объектов РФ в Германии связывают с попытками диверсий.

В частности, немецкие следователи обнаружили, что два человека, планировавших атаку на украинский самолет в Лейпциге, связаны с Россией.