Консульство Украины в Дюссельдорфе оказалось в центре спецоперации полиции
Полиция Германии проводит масштабную спецоперацию у Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе из-за угрозы опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.
Что известно о ситуации
Немецкие правоохранители подтвердили развертывание крупной полицейской операции в районе дипломатического учреждения.
По словам спикера полиции, причиной стала непонятная ситуация, которая может представлять угрозу.
Какие-либо другие детали или причины возникновения опасной ситуации немецкие правоохранители пока не разглашают.
Какая обстановка возле консульства
По словам местных журналистов, правоохранительные органы приняли меры в центре города:
- окружили здание Генерального консульства и близлежащую территорию на большом радиусе;
- перекрыли участок улицы полицейской лентой;
- задействовали несколько экипажей и специальных автомобилей полиции.
Шпионская сеть РФ в Германии
Напомним, решение немецких властей закрыть Генеральное консульство РФ в Бонне связывают с масштабной разведывательной деятельностью российских спецслужб.
По данным СМИ, дипломатическое учреждение могли использоваться как главный координационный центр для проведения гибридных операций в Германии.
В частности, журналисты выяснили, что под дипломатическим прикрытием в консульстве Бонна работали до 20 российских шпионов.
Помимо шпионской деятельности, активизацию действий против дипломатических объектов РФ в Германии связывают с попытками диверсий.
В частности, немецкие следователи обнаружили, что два человека, планировавших атаку на украинский самолет в Лейпциге, связаны с Россией.