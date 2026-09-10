ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Консульство Украины в Дюссельдорфе оказалось в центре спецоперации полиции

21:02 10.09.2026 Чт
2 мин
Улица перекрыта лентой, детали не разглашают
aimg Сергей Козачук
Консульство Украины в Дюссельдорфе оказалось в центре спецоперации полиции Фото: спецоперация полиции в Дюссельдорфе проходит возле консульства Украины (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Полиция Германии проводит масштабную спецоперацию у Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе из-за угрозы опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

Что известно о ситуации

Немецкие правоохранители подтвердили развертывание крупной полицейской операции в районе дипломатического учреждения.

По словам спикера полиции, причиной стала непонятная ситуация, которая может представлять угрозу.

Какие-либо другие детали или причины возникновения опасной ситуации немецкие правоохранители пока не разглашают.

Какая обстановка возле консульства

По словам местных журналистов, правоохранительные органы приняли меры в центре города:

  • окружили здание Генерального консульства и близлежащую территорию на большом радиусе;
  • перекрыли участок улицы полицейской лентой;
  • задействовали несколько экипажей и специальных автомобилей полиции.

Шпионская сеть РФ в Германии

Напомним, решение немецких властей закрыть Генеральное консульство РФ в Бонне связывают с масштабной разведывательной деятельностью российских спецслужб.

По данным СМИ, дипломатическое учреждение могли использоваться как главный координационный центр для проведения гибридных операций в Германии.

В частности, журналисты выяснили, что под дипломатическим прикрытием в консульстве Бонна работали до 20 российских шпионов.

Помимо шпионской деятельности, активизацию действий против дипломатических объектов РФ в Германии связывают с попытками диверсий.

В частности, немецкие следователи обнаружили, что два человека, планировавших атаку на украинский самолет в Лейпциге, связаны с Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
поліція Німеччини Дюссельдорф
Новости
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского