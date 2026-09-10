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Консульство України в Дюссельдорфі опинилося в центрі спецоперації поліції

21:02 10.09.2026 Чт
2 хв
Вулицю перекрито стрічкою, деталі не розголошують
aimg Сергій Козачук
Консульство України в Дюссельдорфі опинилося в центрі спецоперації поліції Фото: спецоперація поліції в Дюссельдорфі проходить біля консульства України (Getty Images)
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Поліція Німеччини проводить масштабну спецоперацію біля Генерального консульства України в Дюссельдорфі через загрозу небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Що відомо про ситуацію

Німецькі правоохоронці підтвердили розгортання великої поліцейської операції у районі дипломатичної установи.

За словами речника поліції, причиною стала незрозуміла ситуація, яка може становити загрозу.

Будь-які інші деталі чи причини виникнення небезпечної ситуації німецькі правоохоронці наразі не розголошують.

Яка обстановка біля консульства

Зі слів місцевих журналістів, правоохоронні органи вжили заходів у центрі міста:

  • оточили будівлю Генерального консульства та прилеглу територію на великому радіусі;
  • перекрили ділянку вулиці поліцейською стрічкою;
  • задіяли кілька екіпажів та спеціальних автомобілів поліції.

Шпигунська мережа РФ у Німеччині

Нагадаємо, рішення німецької влади закрити Генеральне консульство РФ у Бонні пов'язують із масштабною розвідувальною діяльністю російських спецслужб.

За даними ЗМІ, дипломатичну установу могли використовувати як головний координаційний центр для проведення гібридних операцій у Німеччині.

Зокрема, журналісти з'ясували, що під дипломатичним прикриттям у консульстві Бонна працювали до 20 російських шпигунів.

Окрім шпигунської діяльності, активізацію дій проти дипломатичних об'єктів РФ у Німеччині пов'язують зі спробами диверсій.

Зокрема, німецькі слідчі виявили, що двоє осіб, які планували атаку на український літак у Лейпцигу, пов'язані з Росією.

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поліція Німеччини Дюссельдорф
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