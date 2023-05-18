Немецкая Leica поставляет РФ бинокли и прицелы, несмотря на заявление о выходе с рынка, - СМИ

Отмечается, что сообщение о выходе компании с российского рынка опубликовано еще 16 марта 2022 года.

Leica Camera AG - один из производителей люксовых фотокамер и оптики. Но также компания производит прицелы, бинокли и очки под брендом Mykita. Оборот компании в 2021/22 финансовом году вырос на 16% и составил 450 млн евро.

В России у Leica есть собственный филиал - ООО "Лейка Камера Раша", а также фирменный магазин в московском ГУМе.

При этом, свидетельствуют российские реестры, вместо анонсированного немецкой компанией прекращения работы в России ООО "Лейка Камера Раша" лишь сменило название на ООО "Вечерняя Звезда" 6 апреля 2023 года.

Учредители компании при этом остались прежними. 99% в российской фирме принадлежит Leica Camera Austria GmbH, еще 1% - AHK Vermögensverwaltung GmbH. Возглавляет компанию гражданин Германии Клаус Гауэр, работавший до этого в российском представительстве Volkswagen.

После начала войны компания будто сменила специализацию с ультрадорогих камер на товары двойного назначения.

К примеру, если за 2020 и 2021 годы "Лейка Камера Раша" получила только одну декларацию на бинокле с дальномерами, то в 2022 году наоборот: компания оформила лишь одну декларацию на импорт фотокамер и три - на приборы ночного видения. Уже после того, как зверства россиян в Буче стали известны всему миру, "Лейка Камера Раша" оформила сразу три декларации на импорт биноклей и прицелов: 6 июля, 18 ноября и 15 декабря 2022 года.

Такие декларации получают для таможенного оформления первой партии товара, а последующие поставки обычно оформляются уже по существующей декларации, действующей несколько лет.

При этом отмечается, что Leica формально не нарушила санкции, так как Европейский союз запретил поставки в Россию биноклей и прицелов ночного видения только год спустя после начала войны, 25 февраля 2023 года в десятом пакете санкций.

Швейцарское оборудование, включая лазерные дальномеры и тахиометры, также попадают в Россию. Эти геодезические приборы используют для измерения расстояний и углов наклона к удаленным объектам, но также могут применяться для корректировки артиллерийского огня.

Эти геодезические приборы используют для измерения расстояний и углов наклона к удаленным объектам и могут применяться для корректировки артиллерийского огня. Например, тахеометр Leica TS07 R500 при использовании отражателя может производить съемку площадей на расстоянии до 10 км.

Геодезическое оборудование "Лейки" производит швейцарская компания Leica Geosystems AG. В России эта компания действовала через дочернее предприятие ООО "Гексагон Геосистемс Рус".

В России остался ряд компаний, называющих себя официальными дилерами геодезических приборов Leica: "Геооптик", "Геоспектр", "Русгеоком", "Профприбор" и ЦПИ. На сайтах многих из них указано, что оборудование есть в наличии.

В общей сложности с мая 2022 по апрель 2023 года российские импортеры оформили 24 декларации на продукцию Leica Geosystems AG, завозив ее через китайских и турецких посредников. Ряд этих компаний ранее являлся поставщиком Министерства обороны РФ и силовых ведомств.