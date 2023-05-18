Німецька Leica постачає РФ біноклі та приціли попри заяву про вихід з ринку, - ЗМІ

Зазначається, що повідомлення про вихід компанії з російського ринку було опубліковано ще 16 березня 2022 року.

Leica Camera AG - один із виробників люксових фотокамер і оптики. Але також компанія виробляє приціли, біноклі та окуляри під брендом Mykita.Оборот компанії у 2021/22 фінансовому році зріс на 16% і становив 450 млн євро.

У Росії у Leica є власна філія - ТОВ "Лейка Камера Раша", а також фірмовий магазин у московському ГУМі.

При цьому, свідчать російські реєстри, замість анонсованого німецькою компанією припинення роботи в Росії ТОВ "Лейка Камера Раша" лише змінило назву на ТОВ "Вечерняя Звезда" 6 квітня 2023 року.

Засновники компанії при цьому залишилися колишніми. 99% у російській фірмі належить Leica Camera Austria GmbH, ще 1% - AHK Vermögensverwaltung GmbH. Очолює компанію громадянин Німеччини Клаус Гауер, який працював до цього в російському представництві Volkswagen.

Після початку війни компанія ніби змінила спеціалізацію з ультрадорогих камер на товари подвійного призначення.

Наприклад, якщо за 2020 і 2021 роки "Лєйка Камера Раша" отримала тільки одну декларацію на біноклі з далекомірами, то в 2022 році навпаки: компанія оформила лише одну декларацію на імпорт фотокамер і три - на прилади нічного бачення. Уже після того, як звірства росіян у Бучі стали відомі всьому світові, "Лєйка Камера Раша" оформила одразу три декларації на імпорт біноклів і прицілів: 6 липня, 18 листопада, та 15 грудня 2022 року.

Такі декларації отримують для митного оформлення першої партії товару, а подальші поставки зазвичай оформляються вже за існуючою декларацією, яка діє кілька років.

При цьому наголошується, що Leica формально не порушила санкції, так як Європейський союз заборонив поставки в Росію біноклів і прицілів нічного бачення тільки через рік після початку війни, 25 лютого 2023 року в десятому пакеті санкцій.

Швейцарське обладнання, включаючи лазерні далекоміри й тахіометри, також потрапляють до Росії. Ці геодезичні прилади використовують для вимірювання відстаней і кутів нахилу до віддалених об'єктів, але також вони можуть застосовуватися для коригування артилерійського вогню.

Ці геодезичні прилади використовують для вимірювання відстаней і кутів нахилу до віддалених об'єктів і можуть застосовуватися для коригування артилерійського вогню. Наприклад, тахеометр Leica TS07 R500 при використанні відбивача може виконувати зйомку площ на відстані до 10 км.

Геодезичне обладнання "Лейки" виробляє швейцарська компанія Leica Geosystems AG. У Росії ця компанія діяла через дочірнє підприємство ТОВ "Гексагон Геосистемс Рус".

У Росії залишилася низка компаній, які називають себе офіційними дилерами геодезичних приладів Leica: "Геооптик", "Геоспектр", "Русгеоком", "Профприбор" і ЦПІ. На сайтах багатьох із них зазначено, що обладнання є в наявності.

Загалом із травня 2022 по квітень 2023 року російські імпортери оформили 24 декларації на продукцію Leica Geosystems AG, завізши її через китайських і турецьких посередників. Низка цих компаній раніше була постачальником Міністерства оборони РФ і силових відомств.