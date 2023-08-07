Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в России, - FT

Крупнейшие европейские компании понесли не менее 100 млрд евро прямых убытков от своей деятельности на территории России после полномасштабного вторжения президента Владимира Путина в Украину в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Обзор годовых отчетов 600 европейских групп и финансовых отчетов за 2023 год показывает, что 176 компаний зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и другие единовременные потери в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса.

Совокупная цифра не включает косвенные макроэкономические последствия войны, такие как более высокая стоимость энергии и товаров. Однако война также принесла рост прибыли нефтегазовым группам и оборонным компаниям.

Наибольшие списания и расходы понесли нефтегазовые группы, где только три компании - BP, Shell и TotalEnergies - сообщили о совокупных убытках в размере 40,6 млрд евро. Убытки были намного компенсированы более высокими ценами на нефть и газ, что помогло этим группам сообщить о небывалой совокупной прибыли в размере около 95 млрд евро в прошлом году. Война также поддержала акции оборонных компаний.

Финансовые компании, включая банки, страховые и инвестиционные компании, зафиксировали списания и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.

Компании по предоставлению коммунальных услугу получили прямой ущерб в размере 14,7 млрд евро, в то время как промышленные компании, в том числе производители автомобилей, пострадали в размере 13,6 млрд евро.

Больше всего убытков получили британские компании, потерявшие свыше 30 млрд евро.

Дальнейшие убытки от работы на территории России

По мнению аналитиков, решение Москвы захватить контроль над российскими предприятиями импортеров газа Fortum и Uniper в апреле, за которым последовала экспроприация Danone и Carlsberg в прошлом месяце, предполагает, что впереди еще больше проблем.

Согласно данным, собранным Киевской школой экономики, более половины из 1871 предприятий, принадлежавших европейским компаниям в России до войны, все еще работают в стране. Среди них итальянская UniCredit, австрийская Raiffeisen, швейцарская Nestlé и британская Unilever.

Сверхприбыли от войны

Напомним, российское вторжение в Украину вызвало скачок цен на нефть и газ в 2022 году. Благодаря этому прибыль пяти ведущих нефтегазовых компаний - BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell - в 2022 году достигла 200 млрд долларов.