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Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в России, - FT

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Украина, Понедельник 07 августа 2023 09:44
Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в России, - FT Фото: Убытки европейских компаний от деятельности на территории РФ достигли 100 млрд евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшие европейские компании понесли не менее 100 млрд евро прямых убытков от своей деятельности на территории России после полномасштабного вторжения президента Владимира Путина в Украину в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Обзор годовых отчетов 600 европейских групп и финансовых отчетов за 2023 год показывает, что 176 компаний зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и другие единовременные потери в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса.

Совокупная цифра не включает косвенные макроэкономические последствия войны, такие как более высокая стоимость энергии и товаров. Однако война также принесла рост прибыли нефтегазовым группам и оборонным компаниям.

Наибольшие списания и расходы понесли нефтегазовые группы, где только три компании - BP, Shell и TotalEnergies - сообщили о совокупных убытках в размере 40,6 млрд евро. Убытки были намного компенсированы более высокими ценами на нефть и газ, что помогло этим группам сообщить о небывалой совокупной прибыли в размере около 95 млрд евро в прошлом году. Война также поддержала акции оборонных компаний.

Финансовые компании, включая банки, страховые и инвестиционные компании, зафиксировали списания и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.

Компании по предоставлению коммунальных услугу получили прямой ущерб в размере 14,7 млрд евро, в то время как промышленные компании, в том числе производители автомобилей, пострадали в размере 13,6 млрд евро.

Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в России, - FT

Больше всего убытков получили британские компании, потерявшие свыше 30 млрд евро.

Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в России, - FT

Дальнейшие убытки от работы на территории России

По мнению аналитиков, решение Москвы захватить контроль над российскими предприятиями импортеров газа Fortum и Uniper в апреле, за которым последовала экспроприация Danone и Carlsberg в прошлом месяце, предполагает, что впереди еще больше проблем.

Согласно данным, собранным Киевской школой экономики, более половины из 1871 предприятий, принадлежавших европейским компаниям в России до войны, все еще работают в стране. Среди них итальянская UniCredit, австрийская Raiffeisen, швейцарская Nestlé и британская Unilever.

Сверхприбыли от войны

Напомним, российское вторжение в Украину вызвало скачок цен на нефть и газ в 2022 году. Благодаря этому прибыль пяти ведущих нефтегазовых компаний - BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell - в 2022 году достигла 200 млрд долларов.

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