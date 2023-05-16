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Немецкая компания Hensoldt изготовит шесть радаров TRML-4D для Украины

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Вторник 16 мая 2023 17:58
Немецкая компания Hensoldt изготовит шесть радаров TRML-4D для Украины Фото: TRML-4D (Hensoldt net)
Автор: Дмитрий Браславский

В Германии планируется изготовить еще шесть радиолокационных систем TRML-4D и передать их для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании Hensoldt.

Компания планирует поставить еще шесть своих радаров TRML-4D для усиления противовоздушной обороны Украины.

В рамках заказа на сумму более 100 млн евро радары будут доставлены во второй половине года после обучения украинских операторов.

Hensoldt уже имеет несколько РЛС TRML-4D по контракту для Украины в составе системы ПВО IRIS-T SLM.

"Мы рады поддержать Украину шестью дополнительными радарами TRML-4D, которые еще больше укрепят украинскую сеть воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Мы гордимся тем, что можем доставить столь необходимое оборудование в кратчайшие сроки", - сказал генеральный директор Hensoldt Томас Мюллер.

Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Еще в октябре прошлого года сообщалось, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D. Они необходимы для выявления вражеских ракет.

Правительство Германии начало работать над очередным пакетом военной помощи Украине. Он будет содержать системы ПВО IRIS-T.

Министерство иностранных дел Германии за последние три недели передало украинским военным еще 34 пикапа.

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