В Германии снова призвали Шольца разрешить Украине удары по России западным оружием

В немецком Бундестаге снова обратились к канцлеру Олафу Шольцу, чтобы разрешить Украине бить по территории России западным оружием. По мнению депутатов, речь идет о самообороне.
Об этом заявил политик немецких "Зеленых" Антон Хофрайтер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать поставленное оружие для отражения российских истребителей в российском воздушном пространстве", - сказал политик.
Он заявил, что международное право позволяет напавшему государству атаковать военные цели на территории страны-агрессора.
"Российская армия денно и нощно обстреливает украинский город Харьков с собственной территории, в том числе планирующими бомбами, на поражение которых нужно всего 40 секунд", - добавил он.
Хофрайтер накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию призвал Берлин и Париж усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что "в серьезной ситуации, в которой оказалась Украина, нельзя исключать индивидуальные системы вооружения по всем направлениям".
Как сообщают западные СМИ, партнеры Украины запретили использовать предоставленное западное оружие для ударов по территории России, опасаясь возможной эскалации.
Однако глава британского МИД Дэвид Кэмерон считает, что украинцы могут использовать западное оружие для атак России. Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул во время недавнего визита в Киев, что Украина должна сама решать, как вести войну. Но он добавил, что США не поощряют Украину наносить удары за пределами страны.
В Пентагоне тем временем отмечают, что есть договоренность об использовании американского оружия. Так подчеркивают, что его можно применять только на поле боя.
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