Поліція затримала банду, яка пограбувала десятки сейфів у різних країнах

Фото: поліція затримала банду, яка грабувала банківські сейфи (npu.gov.ua)

Тільки в Києві банда пограбувала сейфи 14 банків

Українські поліцейські затримали учасників міжнародної злочинної організації, які викрадали цінності з банківських сейфів у різних країнах. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацполіції України.

Члени банди - вихідці з України. Лише в Києві вони спустошили сейфи у 14 банках. Окрім того, зловмисники причетні до пограбувань десятків сейфів в Росії, Молдові, Македонії, Латвії, Узбекистані, Білорусі та Азербайджані.

П'ятьох учасників організації затримали закордонні поліцейські. Ще двох затримали в Києві та Одесі.

Відкрито кримінальне провадження відразу за кількома статтями КК України: ч.3,4,5 ст.185 (Кражіка), ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.3 ст. 209 (Легалізація майна, здобутого злочинним шляхом) та ч.3,4 ст. 358 (Підробка документів).

Зазначається, що напочатку 2015 року троє українців переїхали у США та отримали там громадянство. В США вони розробили схему викрадення цінностей з банківських сейфів, залучивши до "справи" своїх земляків - мешканців Києва, Одеси та Донецька.

Зловмисники з чітко розподіленими ролями, за заздалегідь підробленими документами, звертались до банківських установ різних держав світу. Під приводом оформлення індивідуального сейфу вони отримували вільний доступ до відповідного сховища. Там зловмисники проводили відеофіксацію або сканування замків на комірках, виготовляли ключі до них, а потім відкривали і викрадали наявні цінності: гроші, ювелірні вироби, золоті злитки, колекційний товар та інше.

Протягом 2015-2016 років вони викрали майно 55 потерпілих з 14 банківських установ у Києві. У такий спосіб вони отримали 5 млн доларів, 549 тис.євро, майже 25 тис. фунтів стерлінгів, понад 8 млн гривень, 147 тис. рублів, 30,5 тис. угорських форинтів, а також - золоті злитки, прикраси, колекційні монети та марки.

Все викрадене зловмисники витрачали на нерухомість, дорогі автівки та інше.

Завдяки каналам Інтерполу та роботі українських поліцейських, у Латвії був затриманий один з учасників банди, і по двох - в Узбекистані та Азербайджані. В Україні також затримали двох злочинців.

Правоохоронціі провели 52 обшуки в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій та Харківській областях. Поліція вилучила готівку, мобільні телефони, оргтехніку, відмички, ключі від банківських сейфів, техніку для їх виготовлення та підроблені документи.

Окрім того, вдома в одного з учасників банди в Одесі, поліція знайшла арсенал зброї: 10 пістолетів, 2 автомати, 3 гранати, рушницю, 4 глушники до зброї, набої, ножі. А, крім того - психотропні речовини і наркотичні засоби.

Затримані доставлені до ізоляторів тимчасового тримання.

Фото: затримання банди (npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки блокувала канал постачання психотропів із Європи.