В Германии воры воспользовались Рождеством и украли десятки миллионов евро

В Германии преступники воспользовались рождественскими выходными, чтобы обокрасть хранилище одного из банков на сумму не менее 10 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Речь идет об отделении розничного банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен на западе страны. По данным правоохранителей, злоумышленники просверлили толстую бетонную стену банка, после чего получили доступ к хранилищу с депозитными ячейками клиентов.

После проникновения преступники взломали несколько тысяч сейфов и похитили наличные и ценности. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет двузначную сумму в миллионах евро.

Полиция отмечает, что большинство банков и магазинов в Германии закрываются на рождественский период с вечера 24 декабря. Отверстие в стене хранилища обнаружили только утром 29 декабря после срабатывания пожарной сигнализации.

Во вторник возле отделения банка собрались десятки возмущенных клиентов, которые требовали объяснений. Некоторые из них заявили, что хранили в ящиках свои сбережения, наличные и ювелирные изделия.

В полиции также сообщили, что свидетели видели нескольких мужчин с большими сумками вблизи соседнего гаража в субботу вечером. Кроме того, зафиксирован выезд черного Audi RS6 с людьми в масках в салоне рано утром в понедельник. Номерной знак автомобиля может совпадать с номером машины, ранее угнанной в Ганновере.

Расследование продолжается, банк официальных комментариев пока не предоставил.