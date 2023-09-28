В Германии заявили о введении пограничного контроля с Польшей и Чехией

Она отметила, что мероприятия будут введены совместно с Польшей и Чешской Республикой.

Скандал между Польшей и Германией по поводу мигрантов

На днях канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Польше введением пограничного контроля при продолжении наплыва мигрантов. Он вызвал правительство Польши расследовать сообщения о тысячах незаконно выданных рабочих виз, по которым мигранты попадают в ФРГ.

Европейский союз также изучает сообщения о том, что мигранты въезжали в Польшу по незаконно выданным рабочим визам, за которые чиновники якобы получали взятки.

В то же время Польша и страны Балтии обязались закрыть свои границы с Беларусью, если случится "критический инцидент".

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