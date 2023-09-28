RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии заявили о введении пограничного контроля с Польшей и Чехией

Фото: Германия вводит пограничный контроль с Польшей и Чехией (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На этой неделе Германия введет частичный пограничный контроль с Польшей и Чехией, чтобы защитить себя от наплыва мигрантов.

Об этом заявила министерша внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что мероприятия будут введены совместно с Польшей и Чешской Республикой.

Скандал между Польшей и Германией по поводу мигрантов

На днях канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Польше введением пограничного контроля при продолжении наплыва мигрантов. Он вызвал правительство Польши расследовать сообщения о тысячах незаконно выданных рабочих виз, по которым мигранты попадают в ФРГ.

Европейский союз также изучает сообщения о том, что мигранты въезжали в Польшу по незаконно выданным рабочим визам, за которые чиновники якобы получали взятки.

В то же время Польша и страны Балтии обязались закрыть свои границы с Беларусью, если случится "критический инцидент".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаЧехия