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В Німеччині заявили про введення прикордонного контролю з Польщею та Чехією

Фото: Німеччина вводить прикордонний контроль з Польщею і Чехією (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Цього тижня Німеччина запровадить частковий прикордонний контроль з Польщею і Чехією, щоб захиститись від напливу мігрантів.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що заходи будуть запроваджені спільно з Польщею та Чеською Республікою.

Скандал між Польщею і Німеччиною щодо мігрантів

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив Польщі введенням прикордонного контролю у разі продовження напливу мігрантів. Він закликав уряд Польщі розслідувати повідомлення про тисячі незаконно виданих робочих віз, за якими мігранти потрапляють до ФРН.

Європейський союз також вивчає повідомлення про те, що мігранти в'їжджали до Польщі за незаконно виданими робочими візами, за які чиновники нібито отримували хабарі.

Тим часом Польща і країни Балтії зобов'язалися закрити свої кордони з Білоруссю, якщо трапиться "критичний інцидент".

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