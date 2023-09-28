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В Германии заявили о введении пограничного контроля с Польшей и Чехией

Четверг 28 сентября 2023 06:13
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В Германии заявили о введении пограничного контроля с Польшей и Чехией Фото: Германия вводит пограничный контроль с Польшей и Чехией (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На этой неделе Германия введет частичный пограничный контроль с Польшей и Чехией, чтобы защитить себя от наплыва мигрантов.

Об этом заявила министерша внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Если нам не удастся лучше защитить внешние границы, то открытые границы внутри ЕС будут под угрозой. Мы хотим предотвратить перемещение контрабандистов с помощью гибкого и мобильного контроля в меняющихся местах», - сказала Фезер.

Она отметила, что мероприятия будут введены совместно с Польшей и Чешской Республикой.

Издание отмечает, что согласно официальным данным, за первые семь месяцев 2023 года в Германии количество первых запросов на предоставление убежища возросло на 78%. По данным полиции, в августе количество зарегистрированных незаконных пересечений границы с Германией достигло 14 701, что на 66% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Скандал между Польшей и Германией по поводу мигрантов

На днях канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Польше введением пограничного контроля при продолжении наплыва мигрантов. Он вызвал правительство Польши расследовать сообщения о тысячах незаконно выданных рабочих виз, по которым мигранты попадают в ФРГ.

Европейский союз также изучает сообщения о том, что мигранты въезжали в Польшу по незаконно выданным рабочим визам, за которые чиновники якобы получали взятки.

В то же время Польша и страны Балтии обязались закрыть свои границы с Беларусью, если случится "критический инцидент".

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